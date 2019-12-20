ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую Эт-Табку

09:41
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Населенный пункт серьезно пострадал от рук террористов

Около пяти тонн гуманитарной помощи доставили наши военные жителям сирийского города Эт-Табка в провинции Ракка. Населенный пункт серьезно пострадал от рук террористов, а затем был фактически уничтожен в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.

Всю жизнь Халаф выращивал пшеницу. И никогда не думал, что ему придется собирать хабызи. На языке бедуинов - обычный сорняк. Раньше, пропалывая свой участок, фермер его выбрасывал. Не годился даже скоту. Сегодня, когда его поле в окрестностях города Эт-Табка в Ракке усеяно минами, а не зерном, эта трава - единственное, что можно добавить в рацион, кроме пресных лепешек.

"До войны мы жили в достатке, у нас было все, выращивали пшеницу, хорошо зарабатывали, а когда началась война, люди разорились, разрушены элеваторы, уничтожена техника, у нас ничего нет", - заявил местный житель Хсин Халаф Али.

У многих людей в Эт-Табке, на окраине которой живет Халаф, не осталось и домов. Старые покрывала вместо окон и дверей. За ними - комната между рухнувшими пролетами. Долгие годы город страдал от террористов. Потом от бомбардировок коалиции, которая якобы с ними боролась. Но страшнее всего, говорят люди, было, когда боевики захватили электростанцию.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Гуманитарная помощь в Сирии
Гуманитарная помощь в Сирии
Сирийский город Эт-Табка
Сирийский город Эт-Табка
Сирийский город Эт-Табка
Сирийский город Эт-Табка
Сирийский город Эт-Табка
Сирийский город Эт-Табка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.