Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую Эт-Табку

Населенный пункт серьезно пострадал от рук террористов

Около пяти тонн гуманитарной помощи доставили наши военные жителям сирийского города Эт-Табка в провинции Ракка. Населенный пункт серьезно пострадал от рук террористов, а затем был фактически уничтожен в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.

Всю жизнь Халаф выращивал пшеницу. И никогда не думал, что ему придется собирать хабызи. На языке бедуинов - обычный сорняк. Раньше, пропалывая свой участок, фермер его выбрасывал. Не годился даже скоту. Сегодня, когда его поле в окрестностях города Эт-Табка в Ракке усеяно минами, а не зерном, эта трава - единственное, что можно добавить в рацион, кроме пресных лепешек.

"До войны мы жили в достатке, у нас было все, выращивали пшеницу, хорошо зарабатывали, а когда началась война, люди разорились, разрушены элеваторы, уничтожена техника, у нас ничего нет", - заявил местный житель Хсин Халаф Али.

У многих людей в Эт-Табке, на окраине которой живет Халаф, не осталось и домов. Старые покрывала вместо окон и дверей. За ними - комната между рухнувшими пролетами. Долгие годы город страдал от террористов. Потом от бомбардировок коалиции, которая якобы с ними боролась. Но страшнее всего, говорят люди, было, когда боевики захватили электростанцию.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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