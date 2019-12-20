Пригожин оценил попытки сестры повторить успех Жанны Фриске

Стать копией - это простая бизнес-модель

Продюсер Иосиф Пригожин критически высказался о Наталье Фриске, которую приняли за копию ее знаменитой сестры. 33-летняя женщина на днях презентовала свою новую песню и перепела хит Жанны Фриске.

"Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить ее образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией - это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка", - заявил Пригожин, комментируя попытки Натальи Фриске вернуться в шоу-бизнес.

По словам продюсера, Наталья не сможет повторить успех Жанны, несмотря на внешнее сходство с сестрой и эксперименты с образом. Дело в том, что экс-солистка группы "Блестящие" была уникальным артистом, который пришел к успеху самостоятельно.

"И выжимать по капле из ее популярности - это просто смешно! Знаете, это похоже на игру в наперстки. В девяностые наперсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе", - цитирует Пригожина kp.ru.

Наталья Фриске поразила своим сходством с сестрой на рождественском вечере, устроенном в том числе фондом "Мы все разные" Эвелины Бледанс. Наталья накрутила кудри и надела серебристое платье, что, как показалось многим, сделало ее копией покойной певицы. Рассчитывала ли она на такой эффект, неизвестно. Однако на том мероприятии красавица и ее коллега Александр Попов исполнили свою новую песню "Белая черемуха".

Наталья Фриске закончила музыкальную школу и пыталась сделать карьеру певицы, однако без особого успеха. В 2007 году она ненадолго заняла место сестры в группе "Блестящие". Затем женщина сменила род деятельности и стала мастером по макияжу.

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. У нее остался сын, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.

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