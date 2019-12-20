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"Подумали, что это фейерверк": очевидцы о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

08:38
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Полиция оперативно среагировала

Действия спецназа и полиции во время стрельбы в центре Москвы не позволили преступнику в полной мере осуществить свой злой умысел.
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ

Когда началась стрельба, проходившие мимо люди, а также сидевшие в близлежащих кафе, даже не поняли, что происходит. Им показалось, будто где-то запустили фейерверк.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники Росгвардии организовали оцепление и обеспечили эвакуацию прохожих.

"Сначала люди подумали, что это фейерверк. Но потом полицейские, которые там были, сделали очень умный ход: они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а бежали", - рассказал RT очевидец событий.

Стрельба возле здания ФСБ на Большой Лубянке произошла 19 декабря в районе 18:00. Стрелявший действовал в одиночку, в ликвидации нападавшего участвовал спецназ. Личность преступника устанавливается. Официальных сведений о причинах нападения пока нет.

В результате перестрелки один сотрудник ФСБ получил тяжелые ранения и позднее скончался. По данным Минздрава, еще пять человек получили ранения, им оказывается помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Расследование будет проводить центральный аппарат ведомства.

Видео: появились подробности стрельбы на Лубянке

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Полиция на месте стрельбы на Лубянке
Полиция на месте стрельбы на Лубянке
Полиция на месте стрельбы на Лубянке
Полиция на месте стрельбы на Лубянке
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