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Меркель "объявила войну" Трампу

09:02
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Канцлер не даст сорвать строительство "Северного потока-2"

Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель относительно санкций против газопровода "Северный поток-2" можно счесть за "объявление войны" США.

Такое мнение озвучено в немецком издании Bild. В тексте статьи говорится, что глава правительства ФРГ ответила Вашингтону "ясными словами" и подчеркнула, что газопровод будет запущен в любом случае.

"Это четкое объявление войны Трампу <…> Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", - приводит "Газета.ru" цитату из статьи.

17 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет на 738 миллиардов долларов, в который включили санкции против строительства "Северного потока-2" и военную помощь Украине. Документ в скором времени должен подписать президент США Дональд Трамп.

На следующий день Меркель выступила с эмоциональной речью в Бундестаге. Она заявила, что Германия выступает против экстерриториальных санкций США, связанных с "Северным потоком-2" и намерена "вести решительные переговоры".

Видео: давление США на "Северный поток - 2" развязало руки Меркель

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