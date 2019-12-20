"Мечтал о дочке": Павел Баршак стал отцом в третий раз

Он ласково называет девочку Прошей

38-летний актер Павел Баршак в третий раз стал отцом. Его возлюбленная Мария родила девочку, которую назвали Прасковьей. Тем самым женщина исполнила давнюю мечту артиста.

"Паша давно мечтал о дочке. Мальчишек у него и так двое", - рассказал "СтарХиту" знакомый Баршака. Малышку кинозвезда ласково называет Прошей.

Девочка появилась на свет в роддоме №4. Ее вес составил 3150 граммов, а рост - 53 сантиметра. 1 декабря Баршак выложил в Instagram фото из роддома. Мария прижимается к Павлу и блаженно улыбается. За ними лежит новорожденная. "Это самое большое счастье. Боготворю тебя за доченьку, любимая", - написал актер.

Сообщается, что Мария легко переносила беременность. Она даже снялась вместе с Павлом в клипе, где были откровенные сцены.

Павел Баршак оставил за плечами два брака. Первая жена подарила ему сына Федора, который после развода родителей остался с отцом. Вторая жена родила актеру сына Фому. Как поговаривают, их отношения испортились из-за слухов о романе Павла с коллегой по съемкам в фильме "Полет бабочки".

На счету Баршака несколько десятков ролей в кино. В частности, он снялся в картинах "Союз спасения", "Игра", "Три мушкетера", "Елки последние" и так далее.

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