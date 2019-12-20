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Как выбрать хорошую икру перед Новым годом

09:34
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Нельзя брать первую попавшуюся банку

Специалисты Роскачества рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе красной икры.

В первую очередь, нужно обратить внимание на упаковку. Жестяная банка ни в коем случае не должна быть вздутой – это указывает, что в ней есть недопустимые микробы. Лучше всего покупать икру в стеклянной таре или на развес, так как в этом случае тяжелее замаскировать некачественный продукт.

Затем стоит удостовериться, что на икре есть маркировка ГОСТ. Лучше всего покупать продукт из традиционных мест – например, с Камчатки или Сахалина, пишет газета "Известия" со ссылкой на радио Sputnik.

Внешний вид икры также немаловажен. Икринки должны быть целыми, одинакового цвета и размера. Замораживать продукт можно только единожды, в противном случае испортится его качество.

"Если банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам. Если это происходит, то в банке слишком много "джуса". Объем этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры", - объяснили в Роскачестве.

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