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Шейк раскрыла секрет своей красоты: русская баня раз в неделю

10:06
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Простой ритуал помогает модели выглядеть сногсшибательно

Ирина Шейк во время модного показа в Вероне дала интервью французскому изданию L’Officiel. Модель рассказала о планах на 2020 год, а также раскрыла секрет своей красоты.
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По словам Ирины, великолепно выглядеть ей удается из-за простого лайфхака. "Русская баня раз в неделю. Это помогает избавиться от всех стрессов и негативных эмоций", - призналась Шейк.

Ирина, работающая и живущая за пределами России уже много лет, не утратила связь с родиной и это выражается не только в пристрастии к бане. Модель, к примеру, очень любит сотрудничать с итальянскими дизайнерами, так как, по ее мнению, они близки по духу россиянам.

"У меня много итальянских друзей в бизнесе и в жизни, и я думаю, что итальянская культура очень близка русской культуре. У итальянцев большое сердце, они очень открытые и откровенные, мне очень нравится это в людях", - отметила Шейк.

Спросили у Ирины и о планах на планы на 2020 год. Ответ Шейк дала интригующий. "У меня много захватывающих планов. 2020 год будет удивительным и особенным", - улыбнулась модель.

Напомним, что 2019 год выдался для Ирины Шейк довольно трудным. Модель рассталась с отцом своей дочки Брэдли Купером.

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