19-летняя дочь Ивана Урганта показала своего американского возлюбленного

К совместному снимку Эрика подобрала рамку с сердечками

19-летняя Эрика, которую Иван Ургант считает своей старшей дочерью, раскрыла роман с темнокожим американцем.

Старшая дочь Натальи Кикнадзе, жены знаменитого телеведущего даже показала фото бойфренда, опубликовав снимок в сториз Instagram. В кадре она позирует с привлекательным афроамериканцем. Парочка стоит на тротуаре перед зеркалом. Мужчина целует Эрику в щечку. При этом снимок наследница Урганта украсила рамочкой из розовых сердечек.

Девушка сейчас учится в школе Parsons в Нью-Йорке, куда ходят отпрыски многих знаменитостей. Она изучает искусство, интересуется фотографией и активно ведет соцсети. Эрика живет в общежитии на Манхэттене.

Напомним, что от первого брака у Натальи Кикнадзе остался также сын Нико, который живет с отцом в Грузии. В 2008 году у Кикнадзе и Урганта родилась дочь Нина. В 2015 году Наталья подарила телеведущему дочь Валерию.

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