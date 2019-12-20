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19-летняя дочь Ивана Урганта показала своего американского возлюбленного

09:51
  • пятница
  • 20 декабря 2019

К совместному снимку Эрика подобрала рамку с сердечками

19-летняя Эрика, которую Иван Ургант считает своей старшей дочерью, раскрыла роман с темнокожим американцем. 
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Старшая дочь Натальи Кикнадзе, жены знаменитого телеведущего даже показала фото бойфренда, опубликовав снимок в сториз Instagram. В кадре она позирует с привлекательным афроамериканцем. Парочка стоит на тротуаре перед зеркалом. Мужчина целует Эрику в щечку. При этом снимок наследница Урганта украсила рамочкой из розовых сердечек.

Девушка сейчас учится в школе Parsons в Нью-Йорке, куда ходят отпрыски многих знаменитостей. Она изучает искусство, интересуется фотографией и активно ведет соцсети. Эрика живет в общежитии на Манхэттене.  

 

Напомним, что от первого брака у Натальи Кикнадзе остался также сын Нико, который живет с отцом в Грузии. В 2008 году у Кикнадзе и Урганта родилась дочь Нина. В 2015 году Наталья подарила телеведущему дочь Валерию.

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