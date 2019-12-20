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Ученые нашли причину разрастания опасных раковых клеток

10:11
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Эксперимент проводили на мышах

Ученые Университета Техаса в Остине (США) выяснили, почему определенные клетки меланомы с большей вероятностью распространяются по организму.

Как оказалось, склонные к метастазированию клетки поглощают много молочной кислоты. Лактат позволяет клеткам усиливать выработку антиоксидантов, которые помогают им выжить в крови, пишет газета "Известия". Эксперимент проводился на мышах.

"Поскольку метастазирование является основным фактором, определяющим ход болезни, мы пытались выяснить, почему некоторые клетки меланомы лучше поддаются лечению, чем другие", - рассказал доктор из Медицинского института Говарда Хьюза.

Благодаря этому знанию ученые разработают новые методы лечения рака кожи, а также профилактики, которая поможет предотвратить переход опухоли, например, из третьей в смертельно опасную четвертую стадию.

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