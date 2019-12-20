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Названы лучшие игристые вина России

10:56
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Можно купить недорогой и качественный напиток

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошее игристое вино до тысячи рублей за бутылку.

Специалисты проверили 131 марки вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.

Наиболее высокую оценку среди напитков получило розовое игристое "Мысхако" с Краснодарского края. На втором месте оказалось российское шампанское брют Дербентской винодельческой компании. На третьем месте - полусладкое белое вино от "Золотой балки" из Крыма.

При выборе шампанского следует обратить внимание на этикетку. У качественного алкоголя будет надпись "игристое вино" или "российское шампанское". Если же на этикетке указан "винный напиток", то половину напитка составляют вода и ароматизаторы.

Чтобы не войти в заблуждение, стоит обратить внимание на слова "защищенного географического указания (ЗГУ)" или "защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)". Это значит, что игристое вино произведено из винограда конкретного региона в границах России.

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