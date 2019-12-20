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Пресняков собрал три поколения своей семьи на одном фото

11:08
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Праздничная суета в разгаре

Певец Владимир Пресняков-младший собрал всю свою семью в сборе. Родственники встретились в столичном ресторане на Кутузовском проспекте.
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Пресняков-младший выложил в Instagram фото, на котором его семья стоит у входа в ресторан. На семейный ужин пришли 28-летний сын музыканта Никита и его супруга Алена Краснова, а также 73-летний Владимир Пресняков-старший с женой Еленой. Ближайшие родные Преснякова - супруга Наталья Подольская и четырехлетний сын Артемий - тоже были на предновогоднем празднике. 

По какому поводу собралась семья, не уточняется. Однако сама встреча стала знаменательным событием, ведь за одним столом собрались сразу три поколения Пресняковых. 

"Это самая главная встреча для меня во время праздничной суеты", - написал Пресняков-младший под снимком, на котором он стоит с сыновьями и отцом. 

- Счастья вашей дружной банде! - пишут в соцсети. 

- Ух ты, вся семья! Какие же вы красивые! 

- Разрослась семья, Владимир, это здорово!

- Какие вы все красавцы.

- Образцовая семья.

Насколько известно, Владимир Пресняков-младший старается поддерживать теплые отношения с Никитой. Он постоянно видится с сыном от Кристины Орбакайте на семейных праздниках. Летом, например, они вместе отмечали день рождения Артемия. 

Пресняков-младший и Орбакайте состояли в браке с 1986 по 1996 год. С 2005 года Пресняков стал встречаться с Подольской. 

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