Россия и Украина договорились по газу. Что дальше

Результаты прошедших в Берлине переговоров называют прорывом

Девять часов интенсивных переговоров. В Берлине Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по транзиту газа. В обсуждениях принимала участие и Германия - крупнейший потребитель российского "голубого топлива". Теперь документы должны одобрить в Москве и Киеве. Подписание может состояться уже сегодня.

Первое, что бросилось в глаза журналистам в зале итоговой пресс-конференции - небольшой стол с российским и украинским флагами. Деталь обещала сенсацию. Но к этому моменту, а переговоры о новом транзитном соглашении шли уже больше девяти часов, никаких подробностей у прессы не было. Когда в зале появился российский министр энергетики, на него буквально набросились с расспросами.

Впрочем, ни возглавлявший российскую делегацию Александр Новак, ни его коллеги деталей переговоров раскрывать не стали. Но рассказали главное. Россия и Украина согласовали принципиальные пункты нового контракта.

"Мы действительно сегодня очень хорошо поработали, подготовили проект протокола. Детальный протокол, который высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования", - сообщил министр энергетики России.

"Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров. Действительно, сейчас мы готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - заявил его украинский коллега Алексей Оржель.

По данным немецкого агентства DPA, удалось договориться о сроке контракта и объемах поставок российского газа. Вероятно, решили и проблему взаимных финансовых претензий. Ведь Москва не раз говорила: подписывать новый договор можно только отказавшись от судебных тяжб, которые "Нафтогаз" буквально штамповал все последние годы, заметно осложняя ход переговоров.

Их итогом представитель ЕС Марош Шефчович на этот раз остался доволен. Он отметил, что встреча в Берлине посылает хороший сигнал рынкам и европейским потребителям, которые наверняка помнят, как замерзали зимой 2009 года, когда "Нафтогаз" незаконно отбирал газ из экспортной трубы. В 2020 году мерзнуть, уверен Шефчович, уже не придется.

"Нам нужно, чтобы обе страны завершили процесс согласования в своих столицах, и я уверен, что это будет сделано очень скоро", - объявил Шефчович.

И хотя стол для подписания документов так и остался в итоге невостребованным предметом интерьера, шансы воспользоваться им после этой встречи значительно возросли. Главное, чтобы в Киеве теперь не решили пересмотреть договоренности - такое бывало не раз.

Если результаты встречи в Берлине подтвердят и в Киеве, и в Москве, то консультации на уровне "Газпрома" и нового киевского оператора ГТС продолжатся уже сегодня в Минске, после чего ожидается еще один раунд трехсторонних переговоров по газу. На этот раз, возможно, финальный.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра", Германия, Берлин.

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