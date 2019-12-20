Как мировые СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина

Заявления российского лидера - на первых полосах газет и в выпусках новостей

Мировые СМИ активно обсуждают большую ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина. Ответы российского лидера - на первых полосах газет и в выпусках новостей. Особое внимание журналистов привлекли острые темы международной повестки: импичмент Трампу, ситуации в Сирии и на Украине, санкции и изменение климата.

Большая пресс-конференция российского президента для западных СМИ вряд ли могла пройти незамеченной. Потому как Путин традиционно высказался не только по внутренней повестке, но и коснулся международных проблем, послав определённые сигналы. Их австрийское издание Kurier даже попыталось собрать воедино.

"Ответы Путина были не такими уж неожиданными: Россия хочет мира на Украине, все обвинения против Трампа надуманные, Россия никогда не вмешивалась в предвыборную борьбу в США, американские демократы — проигравшие в этой игре, которые никак не угомонятся, мир посылает тревожные и опасные сигналы и оказывает неправомерное давление на Россию, а также на её соседей, вынуждая их выступать против Москвы. И затем Путин уточняет: Ленин должен занять свое место в истории, но главное сейчас — это смотреть в будущее", - говорится в статье.

Но особенно пристально за словами российского президента следили американские СМИ, которых прежде всего интересовало, а скажет ли Путин что-то об импичменте Трампу. Корреспондент CNN в эфире уверял, что эта тема непременно должна прозвучать. И она прозвучала, что большинство западных СМИ тут же расценило как очередное доказательство сговора Трампа с русскими.

Видео: ключевые моменты большой пресс-конференции Путина

"Осажденный в Вашингтоне президент Трамп нашел ревностного друга в Москве. На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин повторил тезисы Трампа, оценив голосование по импичменту как предвзятую попытку демократов поправить свое поражение на президентских выборах 2016 года", - сообщает The New York Times.

В комментариях к этой статье развернулась нешуточная битва сторонников и противников американского президента. То же самое происходило и на сайте телеканала FoxNews.

- Аргументы республиканцев против импичмента — это стенограмма речи их хозяина, Путина. - Да он просто издевается. Русским вообще по барабану, кого мы выберем, лишь бы после этого поднялась грызня побольше. Они финансировали в Нью-Йорке митинги за Трампа и против, причем в один и тот же день. - Путин — величайший тролль мира. Он спит и видит: проснется он завтра, а американские политики спорят, сказал ли он то же самое, что и Трамп или нет. Он добивается того же, что и всегда — чтобы Америка была связана по рукам и ногам внутренними распрями, а он радостно продолжит проворачивать свои типично путинские штучки.

Если исходить из этой логики, забавным выглядит и реакция западных журналистов на ответ Путина по поводу изменений в Конституцию. Сейчас там написано, что гражданин имеет право занимать президентский пост не более двух сроков подряд. Российский лидер согласился, что слово "подряд" можно и убрать. В этом ответе многие СМИ тут же усмотрели некий тайный подтекст.

"После этих слов Путина, который, по факту, руководит страной с 2000 года, наблюдатели задались вопросом, был ли это сигнал, что в 2024 году он не намерен баллотироваться на пост президента или же он планирует вновь переизбраться, воспользовавшись тем основанием, что в стране действуют новые правила и новая Конституция", - пишет The Washington Post.

В подобном духе высказались не только американские, но и британские СМИ. Немецкие - выделили тему газа и Украины. Французские журналисты обратили внимание на тему экологии, с которой началась большая пресс-конференция Путина. Кому-то она показалась скучной. Кому-то наоборот. Но равнодушной, судя по откликам в мире, она никого не оставила. Хотя на некоторые вопросы, посчитали журналисты, российский лидер так и не дал ответа, сохранив интригу.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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