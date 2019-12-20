Видео последствий урагана в европейской части России

Тысячи людей остались без света

Последствия урагана ликвидируют сразу в нескольких регионах европейской части России. Во власти непогоды оказались Санкт-Петербург, Тверь, Вологда, Нижний Новгород. Порывистый ветер повалил деревья, столбы и рекламные щиты. Из-за оборванных линий электропередачи тысячи жителей остались без света. Штормовое предупреждение было объявлено и в столице.

В Алтайском крае вблизи города Бийска - массовое ДТП. Водители оказались не готовы к скользкой дороге. Резкое похолодание до -20, дороги покрыты толстой ледяной коркой. А вот европейская часть страны вот уже вторые сутки страдает от ураганного ветра. Причина - наступающий с северо-запада антициклон, первый и самый мощный удар которого принял Санкт-Петербург. На этих кадрах почти штормовые волны Финского залива проверяют на прочность заградительную дамбу. В городе на протяжении суток зафиксировано падение более 300 деревьев и конструкций. Повреждены кровля 39 зданий и пять автомобилей.

В Вологде от непогоды пострадала главная городская елка. Бетонные крепления не выдержали сильного ветра и дерево обрушилось на асфальт, подмяв под себя большую часть новогодних украшений.

В Твери - перевернутые остановки общественного транспорта, сорванные дорожные знаки, поваленные деревья. В результате резких порывов ветра обесточены десятки населенных пунктов в Тверской области. Без света остались около 17 тысяч местных жителей. Оборванные провода падали прямо на проезжую часть проселочных дорог.

Не обошла стороной непогода и столичный регион. Ураганные порывы ветра, скорость которого достигала местами 26 метров в секунду, привели к падению 40 деревьев, семь из которых повредили припаркованные автомобили. В результате обрыва проводов нарушено энергоснабжение девяти населенных пунктов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время центральная часть России останется во власти погодных катаклизмов. Штормовое предупреждение сохраняется в Московской, Нижегородской, Тверской, Ярославской и других областях центральной части страны, где помимо ветра местами ожидаются осадки и даже снежный шторм.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".

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