Двое москвичей сбросили Mercedes с вертолета (видео)

Сбросить авто с 300 метров мужчин подтолкнуло пари

В Карелии с вертолета сбросили Mercedes. За 20 минут полёта неизвестные заплатили 250 тысяч рублей. Соответствующий контракт мужчины заключили с местным аэропортом.

Ми-8 поднял внедорожник на высоту 300 метров, передает "ТВ Центр". Затем автомобиль отцепили. Он упал в стороне от взлётной полосы и разбился о землю. Всё, что осталось от внедорожника, отправили на металлолом.

По информации местного издания, сбросить авто с вертолёта мужчин подтолкнуло пари.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"