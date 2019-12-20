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Двое москвичей сбросили Mercedes с вертолета (видео)

11:50
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Сбросить авто с 300 метров мужчин подтолкнуло пари

В Карелии с вертолета сбросили Mercedes. За 20 минут полёта неизвестные заплатили 250 тысяч рублей. Соответствующий контракт мужчины заключили с местным аэропортом.

Ми-8 поднял внедорожник на высоту 300 метров, передает "ТВ Центр". Затем автомобиль отцепили. Он упал в стороне от взлётной полосы и разбился о землю. Всё, что осталось от внедорожника, отправили на металлолом.

По информации местного издания, сбросить авто с вертолёта мужчин подтолкнуло пари.

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