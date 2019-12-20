Данные пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Пострадали почти 300 миллионов человек

Масштабная утечка данных. Личная информация более 260 миллионов пользователей соцсети Facebook оказалась в открытом доступе. Об этом сообщила авторитетная британская исследовательская компания, передает "ТВ Центр".

Имена, телефоны и адреса. Все данные хранились в единой базе, которую злоумышленники выложили на интернет-форумы. Специалисты считают, что кражу информации организовали хакеры из Вьетнама. Они хотели рассылать спам. Об утечке стало известно только спустя 10 дней после публикации.

Отмечается, что большая часть данных принадлежит пользователям из США. Это далеко не первый подобный случай. Только в прошлом месяце в открытый доступ попали файлы более миллиарда пользователей западных соцсетей.

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