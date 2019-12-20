Трамп переманивает демократов на свою сторону

Один из конгрессменов перешел в Республиканскую партию

Немедленно начать процесс по импичменту в Сенате. Такое требование выдвинул Дональд Трамп по итогам голосования в Палате представителей. Накануне большинство парламентариев высказались за отстранение президента. Американский лидер считает, что демократы тянут время. Якобы доказательств его вины нет. Это только подтверждают последние ротации в парламенте.

Казалось бы, рядовое заседание Палаты представителей. Спикер отчитывается о проделанной за год работе. Словно и не было всего за сутки до этого исторического, как считают демократы, голосования за импичмент президенту Трампу. Но наблюдатели заметили: ключевыми в речи Ненси Пелоси стали слова не об успехах, а о том, что большая часть принятых законов были приняты представителями обеих партий - демократов и республиканцев. Цель ясна - убедить общество, что единство в палате есть. Хотя вопрос импичмента до предела обострил противоречия. Дошло до того, что Демократическую партию начали покидать ее члены. Накануне один из двух голосовавших против импичмента демократ Джефф ван Дрю выполнил свое обещание и перешел в стан республиканцев. И сразу же удостоился аудиенции у президента.

"У нас очень громкая новость. Джефф присоединится к республиканской партии. Нам очень повезло. Как вы знаете, он вчера проголосовал за нас. Он сообразительный парень, потому что меньшинство не останется таковым надолго. Я думаю, что республиканцы покажут хорошие результаты на выборах в будущем году. Мы еще никогда не были столь едины", - заявил Дональд Трамп.

Новоявленный республиканец 66-летний Джефф ван Дрю представляет в нижней палате штат Нью-Джерси. Избран был в 2018 году и всего год спустя предпринял шаг, который может иметь далеко идущие последствия. Как только он заявил о намерении сменить партию, практически все его помощники уволились, а однопартийцы пообещали сделать все, чтобы он не был переизбран на новый срок и исключили из группы умеренных демократов, которая известна как "Синие собаки".

"Я думаю, что это Республиканская партия лучше мне подходит... Я всегда оставался таким, какой я есть, но раньше было больше терпимости к умеренным демократам, к консервативным демократам. Сейчас это уходит", - заявил Джефф ван Дрю.

В итоге в изоляции ван Дрю пробыл считанные часы и теперь пользуется повышенным вниманием в стане республиканцев, став фактически их дополнительным козырем. А Дональд Трамп, несмотря на неблагоприятное для него решение Палаты представителей, переходит в наступление.

"После того как демократы не дали мне должного процесса в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, теперь они хотят указать Сенату, как провести их суд. На самом деле, у демократов нет никаких доказательств, они даже никогда не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я требую немедленного суда!" – заявил Трамп.

Уверенность Трампа подкреплена республиканским большинством в Сенате. Демократы же, проголосовав за импичмент, спешить вдруг перестали. Документы в верхнюю палату пока не переданы, как не назначены и представители в суде.

"Как они хотят действовать, не предпринимая каких-либо организационных шагов. Нет ни свидетелей, ни обвинителей. Спикер Палаты представителей так и не объяснила своих намерений. Ее сообщение было весьма запутанным. Поэтому пока мы в тупике", - сообщил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконел.

После рождественских каникул Сенат соберется только 6 января. До этой даты голосование по делу Трампа не запланировано. Взяв высокий старт, демократы, очевидно перешли к тактике затягивания процесса в надежде еще больше раскачать обстановку в обществе и надавить на республиканцев в верхней палате.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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