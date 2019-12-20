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Звезда фильма про Джеймса Бонда умерла в Париже

11:40
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Она носила титул "Мисс Франция"

Актриса и фотомодель Клодин Оже, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" 1965 года, скончалась в Париже после продолжительной болезни.
Звезда "Игры престолов" сыграет Джеймса Бонда?

Клодин Оже умерла 18 декабря, но широко известно об этом стало только сейчас. 

В 17-летнем возрасте Оже завоевала титул "Мисс Франция". Актерскую карьеру она начала в 1957 году, когда снялась в сериале "Камера исследует время".

Всего на ее счету свыше 70 ролей. Последний раз она появилась на экране в 1997 году. Мировая слава к Оже пришла после фильма "Шаровая молния", где суперагента Джеймса Бонда сыграл Шон Коннери. 

Клодин Оже была замужем два раза. Ее второй супруг скончался в 2008 году. У Оже осталась 28-летняя дочь. 

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