ГИБДД разрешат проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

Под контроль попадут даже те, кто едет без очевидных признаков опьянения

Сотрудники ГИБДД могут получить право проводить предварительные проверки водителей на алкоголь и наркотики.

Проект изменений в правила освидетельствования автомобилистов подготовили в МВД. Автоинспекторы смогут проводить проверку с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны. Текс предложат пройти даже тем, у кого нет явных признаков опьянения.

Речь идет о предварительной проверке, а не медосвидетельствовании. Для нее не будут нужны протокол и понятые. При этом водитель вправе отказаться от тестирования без последствий для себя, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на материал "Известий".

Сейчас сотрудники ГИБДД ориентируются на очевидные признаки алкогольного или наркотического опьянения: запах, нарушение речи и координации, изменение кожи и поведения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"