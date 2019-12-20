Сотрудники отделения гинекологии ГКОБ 1 высоко оценили новые условия работы

Медперсонал посетил больницу, в котором предстоит работать

В многопрофильной больнице ГКБ №24 создается отделение гинекологии, в котором всему коллективу гинекологического отделения филиала №2 ГКОБ №1 предложено трудоустройство. Медперсонал уже посетил больницу и оценил условия труда.

Как сообщается на официальном сайте Департамента здравоохранения столицы, сотрудники отделения гинекологии филиала 2 ГКОБ 1 встретились с главным врачом ГКБ 24 Григорием Родоманом, побывали в операционном блоке, отделении реанимации и интенсивной терапии, палате для пациентов в отделении.

По отзывам медперсонала, условия, техническое оснащение реанимаций и операционных им понравились. На встрече присутствовал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Глава ведомства рассказал, что трудовые отношения с сотрудниками, которые будут работать во вновь созданном отделении, оформят до конца 2019 года. Все необходимые документы для этого уже подписаны.

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