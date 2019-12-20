Собянин соболезнует родным погибшего на Лубянке сотрудника ФСБ

Пострадавшим оказывается помощь

Пострадавшим при перестрелке в центре Москвы оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Мэр Москвы направил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника ФСБ. Также Сергей Собянин выразил благодарность бойцам ведомства, которые оперативно ликвидировали нападавшего.

Накануне вечером на улице Большая Лубянка вооружённый мужчина открыл огонь по людям. Погиб сотрудник ФСБ, ещё пять человек получили ранения, в том числе гражданский.

Личность преступника устанавливают. Возбуждено уголовное дело. Им занимается Центральный аппарат Следственного комитета.

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