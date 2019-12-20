Полиция заинтересовалась сброшенным с вертолета Gelandewagen

Начата проверка

В Карелии с вертолета Ми-8 сбросили Mercedes Gelandewagen. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Проверка ведомства займет порядка 10 дней, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что двое москвичей решили избавиться от старого автомобиля 1995 года выпуска и сбросили его с вертолета. Они заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета на вертолете, наклеили на машину надпись "Мороз", прикрепили ее к тросу и поднялись в воздух.

Через некоторое время они отпустили Mercedes. Машина рухнула с 300-метровой высоты на площадку аэропорта Пески. Все, что осталось от разбитого авто, убрал экскаватор, который также наняли москвичи. Железо отправили на ближайшую свалку, где принимают металлолом.

Местные СМИ предполагают, что причиной странного происшествия в небе над Карелией стал спор двух мужчин. Один из них проиграл и ему пришлось выполнять условия договора. В Москве осуществить задуманное не получилось, поэтому они решили сделать это в Карелии.

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