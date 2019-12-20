Выбираем горошек: как не приготовить оливье из кормовых бобовых

"Росконтроль" назвал лучшие консервы

Специалисты экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" проверили консервированный зеленый горошек. Результаты проверки есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования выбрали семь марок, которые можно найти на российских прилавках: Bonduelle, "Дядя Ваня", "Красная цена", "6 соток", EKO, "Ашан" и "Просто!".

Бренды "Красная цена" и "Просто!" попали в черный список за несвойственный зеленому горошку вкус и запах, а также нехарактерный цвет заливочной жидкости - зеленый с коричневым оттенком. В последнем образце также обнаружили пестициды и следы кормового гороха.

В список товаров с замечаниями занесены EKO и "Ашан". В горошке "Ашан" нашли остаточные следы пестицида тебуконазола, однако его количество находится на безопасном уровне

"Для того, чтобы превысить допустимую суточную дозу, ребенку весом 15 килограммов придется съесть 4,5 килограмма горошка в сутки, а взрослому весом 70 килограммов - более 20 килограммов. Как вы понимаете, это практически невозможно", - объяснили в "Росконтроле".

В результате к покупке рекомендованы только три бренда: Bonduelle, "Дядя Ваня" и "6 соток". Они соответствуют всем правилам, безопасны для здоровья и не испортят оливье.

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