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Константин Крюков вывел в свет 12-летнюю красавицу-дочь

13:09
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Школьница уверенно держалась перед камерами

Актер Константин Крюков пришел на премьеру фильма "Холоп" со своим единственным ребенком - 12-летней дочерью Юлией, рожденной в браке с Евгенией Варшавской. 
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Крюков не любит афишировать свою личную жизнь. Он не выкладывает фотографии дочери в соцсети и редко появляется с ней на публике. Однако в этот раз актер сделал исключение. Константин привел Юлию в кинотеатр "Октябрь", где представили российскую комедию "Холоп" Клима Шипенко. 

"Поздравляю своих друзей с этой чудесной премьерой", - сказал Крюков на видео, сделанном из зрительского зала. Кадры он выложил в сториз Instagram. Он показал экран и сцену, но не запечатлел свою красавицу-дочь.

Юлия действительно обладает привлекательной внешностью. В ней улавливаются черты как матери, так и отца. Стоя перед камерами, девочка не растерялась. Она оголила плечи, приспустив куртку, и сцепила руки перед собой. Видно, что школьница не привыкла к повышенному вниманию, но натиск журналистов она выдержала с достоинством. Возможно, благодаря поддержке отца, который весь вечер держался рядом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @koroleva_lyubov

На премьеру "Холопа" также пришли Кристина Асмус, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие знаменитости. 

Напомним, что с 2013 года Константин Крюков женат на Алине Алексеевой, которая раньше была его пиар-менеджером. 

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