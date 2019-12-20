Москву заселят тарантулы из-за потепления климата

Ядовитых змей уже можно встретить на юге Подмосковья

В Москве в скором времени могут появиться тарантулы и другие виды пауков, распространенные на юге страны. К таким неприятным последствиям приведет изменение климата.

Глобальное потепление уже повлияло на флору и фауну столичного региона. В Подмосковье приживаются абрикосы и виноград, а в Москве можно увидеть большое количество каштанов, которые еще 50 лет были редкостью, рассказал агентству "Москва" член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов.

"Глобальное потепление приведет к тому, что на территорию столицы попадут представители флоры и фауны из более южных регионов. Можно будет наблюдать пауков-фаланг, тарантулов и всех представителей членистоногих, пресмыкающихся нашего юга, они могут появиться в столице, а некоторые виды уже здесь. Ядовитых змей можно наблюдать в южной части Подмосковья, паука каракурта", - приводит его слова издание argumenti.ru.

По словам Абизова, если изменения климата продолжатся, то их масса в столичном регионе станет критической.

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