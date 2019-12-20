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Собянин рассказал об уникальном проекте в московской энергетике

15:11
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Надежность системы электроснабжения Москвы повысится

Новое оборудование введено в эксплуатацию  на подстанции "Мнёвники", которая обслуживает запад столицы. Здесь применяется уникальная технология, разработанная в одном из технопарков Москвы. Аналогов нет не только в России, но и за рубежом. В перспективе такие системы будут установлены ещё на восьми подстанциях. О повышении надёжности системы электроснабжения Москвы сообщил Сергей Собянин.

В стремительно растущей Москве необходимость бесперебойного энергоснабжения города становится особенно актуальной. И  введенная сегодня в эксплуатацию в районе Мневники подстанция с новым уникальным токоограничивщим устройством способна исключить любые перебои в энергосети.

"Как только возникает короткое замыкание, мгновенно сопротивление растет и соответственно ток короткого замыкания, который возник в сети, мгновенно падает и отключение оборудования происходит уже с токами, на которое это оборудование рассчитано", - рассказал генеральный директор  АО "Объединенная энергетическая компания" Евгений Прохоров.

Над этой технологией работали несколько лет. И в результате была создана технология, аналогов которой нет в мире. Чтобы исключить любое короткое замыкание, которое раньше могло обесточить несколько кварталов на долгие часы, теперь требуется всего 3 тысячных секунды.

До этого  короткие замыкания блокировали  специальные предохранители. Но с увеличением энергопотребления и повышением мощностей защитные приспособления стали не справляться. Менять их было долго и не целесообразно. С появлением новой  установки ситуация меняется кардинально.

"В домах москвичей каждый день зажигается свет, подаётся тепло, а сейчас - перед Новым годом - зажигаются гирлянды, елки. И мы привыкли к этому и думаем, что это все как бы делается само собой. На самом деле это не так. В огромном городе за этим стоят сложнейшие инженерные системы, огромные коллективы. Здесь в Мнёвниках создана уникальная технология, аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом. Это сверхпроводниковые технологии, которые улучшают качество и надежность обеспечения электроэнергией", - рассказал Сергей Собянин.

Новая система позволяет исключить повторения ситуации 2005 года. Тогда из-за крупной аварии на электроподстанции "Чагино" без света остались несколько районов Москвы, Подмосковья, а также Тульской, Калужской и Рязанской областей. В  ближайшие годы подобные высокотехнологичные устройства должны появиться и на остальных столичных подстанциях.

Илья Данильцев, Елена Сахно, Михаил Федоров, Дмитрий Шаракий, Андрей Булычёв и Александр Шкарбан. "ТВ Центр".

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