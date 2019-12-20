В московской больнице младенца спасли от слепоты

Операцию столичные врачи сделали абсолютно бесплатно

Врачи 13-й городской больницы возвращают детям способность видеть. В клинике создано специальное отделение, где лечат любую патологию глаз. Оборудование - новейшее, врачи - высочайшей квалификации. Всё это позволяет успешно проводить сложнейшие операции, даже если пациенту всего месяц.

Это сейчас маленький Артем видит мир и может смотреть в мамины глаза. А когда он только появился на свет, все было совсем по-другому. У недоношенного младенца развилась серьезная патология зрения, которая грозила нарушением кровоснабжения сетчатки и атрофией зрительного нерва. Мальчик мог полностью ослепнуть.

"Мы лежали в стационаре. К сожалению, с родами было не очень все хорошо, ребенок здесь три недели отлежал, его все время, когда он лежал в стационаре, его наблюдали специалисты центра. После выписки мы продолжаем здесь наблюдаться", - рассказала мать ребенка.

Специализированное отделение для лечения глазных патологий у детей сформировано на базе городской больницы №13. Уже 18 лет здесь дают надежду самым маленьким. Артему тоже повезло. Ему провели сложнейшую операцию на самом современном лазерном оборудовании, которое есть в арсенале только этой московской больницы.

Разделители лазерного пучка позволяет контролировать концентрацию излучения. Это увеличивает скорость оперативного вмешательства. Сама операция проводится под контролем ретинальной камеры. Так оценивается качество проведенной манипуляции.

"Здесь видно, что ретинопатия достигла третьей стадии развития. Имеются обширные аваскулярные зоны и риск развития отслойки сетчатки. После операции и нанесения лазерных коагулянтов мы также контролируем глазное дно у ребенка. Был обнаружен небольшой участок недокоагуляции. После операции мы этот участок докоагулировали", - сообщила врач-офтальмолог ГКБ №13 Ольга Шеверная.

Высокотехнологичное лазерное оборудование позволяет добиваться невероятных результатов. Десятки успешных операций за год и счастливые семьи, где дети получили шанс на полное выздоровление.

"Мы этих детей еще дальше наблюдаем в Центре восстановительного лечения, который также у нас успешно функционирует в течение многих лет. К нам дети поступают, как из роддомов, так и самостоятельно родители обращаются, учитывая наш огромный опыт и знания в этой проблеме", - заявил главврач ГКБ №13 Сергей Аракелов.

Такие операции по восстановлению зрения можно проводить, если ребенку исполнился всего месяц. И делают их столичные врачи абсолютно бесплатно.

Елена Сахно, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"