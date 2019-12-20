В столичной больнице им. Башляевой провели "Добрую елку мэра Москвы"

Теперь медучреждения будут ассоциироваться у детей с праздником

В столице перед Новым годом во всех детских больницах проходит "Добрая елка мэра Москвы". Праздник состоялся в детской больнице имени Башляевой. Там сейчас проходят лечение около тысячи юных пациентов.

Для детей организовали развлекательные и обучающие занятия, игры и мастер-классы. Не обошлось и без Деда Мороза, Снегурочки и концерта. Также каждый ребёнок получил новогодний подарок, отмечает "ТВ Центр". Как отмечают врачи, проведение таких мероприятий - это своеобразная терапия.

"Дети не ощущают себя в больнице, минимизируется тот психологический стресс, травма, которая связана с поступлением в больницу, с какими-то недугами. Когда дети выписываются из больницы, побывав на таком празднике, они забывают о болезни. Больница у них ассоциируется только с праздниками", - сказал главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

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