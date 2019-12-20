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Собянин дал совет по покупке новогодней елки

14:50
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Мэр Москвы также напомнил об акции "Елочный круговорот"

В Москве открылись ёлочные базары - не только в центре, но и в округах. Узнать торговые точки можно по оригинальному стилю.

Тысячи елей привезли из разных регионов России, а также из-за рубежа. Например, из Дании. Диапазон цен мало изменился с прошлого года, отмечает "ТВ Центр". Отечественная ёлка стоит примерно 700 рублей за метр, европейская – 2,5 тысячи рублей. Чтобы создать новогоднюю атмосферу, можно ещё приобрести сосну и лапник. Но раскупить все вряд ли удастся.

"Лишние, бывает, остаются. Почему бы нет. И уже несколько лет существует практика, кто желает сэкономить, может прийти 31 декабря часиков в 8 вечера и практически даром забрать елку, ну и также многие ели, которые остаются, передаются в разные питомники для животных", - заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал москвичам выбирать официальные точки продаж елок. "Сегодня в Москве открываются елочные базары. 284 точки во всех округах, в том числе в магазинах. Пара советов. Смотрите, чтобы базар был официальным: там продают только деревья, выращенные в питомниках. А после праздников лучше сдавайте их в специальные пункты приема: мы проводим акцию "Елочный круговорот". Деревья будут переработаны в щепу, которой можно посыпать вольеры для животных", - написал он в соцсети "ВКонтакте".

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