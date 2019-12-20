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В Москве из-за аномального тепла зацвели подснежники

15:13
  • пятница
  • 20 декабря 2019

А также примулы и крокусы

В "Аптекарском огороде" аномально рано расцвели подснежники, а ещё одуванчики, примулы, крокусы. Видимо, перепутали зиму с весной. Первоцветы можно увидеть недалеко от главного входа - нежные подснежники пробились сквозь опавшую листву и вот-вот распустятся.

Ну а настоящие королевы сада сейчас орхидеи. В коллекции десятки видов этих грациозных растений, самых разных форм. Некоторые, особенно редкие, источают весьма необычные ароматы: шоколада, печенья, тирамису и даже сыра. Всё это можно оценить уже в ближайшие выходные на фестивале "Тропическая зима".
 

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