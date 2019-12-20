Последствия пожара в автосервисе в Москве сняли на видео

Обошлось без пострадавших

В Северном Чертанове произошел пожар в автосервисе, который находится под 14-этажным жилым домом.

Пожарные прибыли на место ЧП незамедлительно, отмечает "ТВ Центр". Было установлено, что горит оборудование для ремонта машин на площади около 30 квадратных метров. Удалось не допустить распространение огня на соседнюю парковку. Обошлось без пострадавших.

"Осложнялись работы пожарных и спасательных подразделений наличием в данных помещениях сложного оборудования газовых баллонов и распространением продуктов горения по всей площади подвала", - заявил врио начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Москве Юрий Жуковский.

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