170 животных спасли из горящего приюта в Чечне

Причина ЧП выясняется

Пожарные спасли более 170 кошек и собак из приюта "Надежда на жизнь" в Грозном. Утром 20 декабря там произошел пожар на площади 70 квадратных метров.

Как сообщается на сайте МЧС России по Чечне, у приюта для бездомных животных загорелась крыша. На место ЧП прибыли два пожарных расчета, которые за 30 минут ликвидировали возгорание.

"Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных", - заявил начальник спецчасти №23 Муса Хукиев.

Сейчас на месте происшествия работает дознаватель чрезвычайного ведомства Чечни. Причина пожара устанавливается.

"Надежда на жизнь" - единственный приют для бездомных животных в республике. Его открыли в 2019 году местные жительницы. Заведение существует на пожертвования, его сотрудники не получают зарплату за работу. У приюта есть 36 вольеров и огороженный двор, где выгуливают собак. На открытие приюта приезжал чеченский лидер Рамзан Кадыров.

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