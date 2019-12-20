Путин и Лукашенко обсудили интеграцию Союзного государства

Президент России отметил результаты совместной работы

Сразу два крупных международных саммита стартуют в Санкт-Петербурге. Там пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча глав СНГ. В обоих мероприятиях примет участие Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

До их начала российский президент встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Обсудили дальнейшую интеграцию в рамках Союзного государства. Договору о его создании в этом году исполнилось 20 лет. Путин отметил, что многое ещё предстоит сделать, но есть и заметные результаты совместной работы. Один из примеров - значительный рост товарооборота - с девяти миллиардов долларов в год до 35,5.

"Есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере. Тоже для людей хорошая поддержка. И, наконец, опыт, который мы приобрели вдвоём, имею в виду опыт между двумя государствами. Широко использовался и при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕврАзЭС. Так что это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнёров", - заявил Путин.

"Мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб. Они очень в контакте работают. Мы всегда констатировали, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам. У нас единая граница. У нас единая таможня", - сказал Лукашенко.

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