ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Лукашенко обсудили интеграцию Союзного государства

14:33
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Президент России отметил результаты совместной работы

Сразу два крупных международных саммита стартуют в Санкт-Петербурге. Там пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча глав СНГ. В обоих мероприятиях примет участие Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Лукашенко заигрывает с Китаем за спиной России
Лукашенко отказался учить английский
Лукашенко пожаловался врачам на бессонницу

До их начала российский президент встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Обсудили дальнейшую интеграцию в рамках Союзного государства. Договору о его создании в этом году исполнилось 20 лет. Путин отметил, что многое ещё предстоит сделать, но есть и заметные результаты совместной работы. Один из примеров - значительный рост товарооборота - с девяти миллиардов долларов в год до 35,5.

"Есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере. Тоже для людей хорошая поддержка. И, наконец, опыт, который мы приобрели вдвоём, имею в виду опыт между двумя государствами. Широко использовался и при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕврАзЭС. Так что это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнёров", - заявил Путин.

"Мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб. Они очень в контакте работают. Мы всегда констатировали, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам. У нас единая граница. У нас единая таможня", - сказал Лукашенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.