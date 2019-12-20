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Путин поддержал украинскую идею по "нормандскому формату"

14:10
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Виктор Медведчук предложил привлечь к работе парламенты четырех стран

Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате". Сегодня в Санкт-Петербурге президент встретился с министром финансов Антоном Силуановым и лидером украинской партии "Оппозиционная  платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

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Речь зашла о ситуации в Донбассе. Украинский политик предложил подключить к урегулированию конфликта парламенты России, Германии, Франции и Украины. По словам Медведчука, первая встреча с немецкими и французскими законодателями может состояться в ближайшие месяцы. Кроме того, "Оппозиционная  платформа - За жизнь" уже наладила контакт с партией "Единая Россия". Владимир Путин поприветствовал это решение и заявил, что попросит руководство Госдумы принять участие в этой работе.

Также на встрече обсудили транзит российского газа через Украину и трёхсторонние переговоры, которые состоялись накануне в Берлине. 

Владимир Путин: "Думаю, что все в этом заинтересованы: и Россия и Украина и наши потребители в Европе".

Виктор Медведчук: "Ну конечно! Сегодня это серьёзная проблема, в плане того, что получали в доходную часть бюджета до трёх миллиардов долларов от транзита. В том году транзитировали где-то 87 миллиардов кубов газа, но в следующем году с учётом окончания контракта и ограниченных возможностей по транзиту, я думаю, что сложная будет задача".

Путин: "Ну, мы будем стремиться к договорённостям, но они должны быть только взаимоприемлемыми. Без создания обеим сторонам каких-то рисков".

 

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