Собянин рассказал о модернизации электросетевого хозяйства Москвы

Мэр поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Сергей Собянин в пятницу принял участие в запуске в эксплуатацию нового оборудования на подстанции 220 кВ "Мневники" АО "ОЭК". По его словам, там создана уникальная технология, аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом.

"Это сверхпроводниковая технология, которая улучшает качество и надежность обеспечения электроэнергии", - сказал Собянин. Он добавил, что эта технология, основанная на использовании сверхпроводников, была создана в одном из технопарков Москвы.

Система работает в автоматическом режиме, в центре управления сетями у диспетчера есть вся полная информация о том, что происходит с устройством.

"В преддверии профессионального Дня энергетиков - людей, которые обеспечивают светом и теплом наш большой город, я хотел от имени москвичей поздравить их с праздником, поблагодарить их за работу, пожелать счастья, удачи им и их семьям. Спасибо за надежную постоянную профессиональную работу", - добавил мэр Москвы.

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