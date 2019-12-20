"Невозможно долго обижаться": Глюкоза рассказала о ссорах с мужем

Звезда дала совет по спасению брака

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, рассказала о том, как преодолеть кризис в отношениях.

33-летняя артистка опровергла слухи о разладе в семье. Судачили, что супруг Александр Чистяков предпочел ей другую женщину. Из-за этого певица якобы переименовала свой аккаунт в Instagram и перестала носить кольцо.

"Не знаю, откуда люди берут такую информацию и на основании чего делают выводы. Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли, дружно посмеялись и даже записали видео для социальных сетей, чтобы разом развеять все мифы", - рассказала Чистякова-Ионова в интервью "СтарХиту".

По словам звезды, в их отношениях с мужем бывали конфликты и случалось недопонимание, однако мир в семье надолго не нарушался. На вопрос о том, как она мирится с мужем, Глюкоза ответила: "Очень быстро и всегда приятно! Невозможно долго обижаться на любимого человека".

Во время ссор Чистякова-Ионова старается держать себя в руках. Она уверена, что в любой ситуацию можно договориться.

Артистка дала совет парам, которые находятся в состоянии кризиса. Нужно выудить из памяти приятные моменты знакомства и первого узнавания. "Освежить в мыслях все хорошее и плохое, что пережили вместе. И, конечно же, не забывать, что отношения - это большой труд и постоянная работа", - порекомендовала Глюкоза.

Новогодние праздники Глюкоза и Александр Чистяков встретят за границей. Сначала она отдохнут на Мальдивах, а потом насладятся экзотикой в Кейптауне.

Напомним, Наталья и Александр поженились в 2006 году. Через год у них родилась дочь Лидия. В 2011 году певица подарила мужу дочь Веру.

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