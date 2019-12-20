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В Киеве поспорили с Путиным о русских землях

15:31
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Украинский МИД готовит срочное заявление

Россия вновь пытается посягнуть на территориальную целостность Украины. Никакие "выдумки" Владимира Путина для Незалежной не работают, заявил замглавы украинского МИДа Василий Бондар.
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До нервного срыва украинского дипломата довели слова российского президента, прозвучавшие на пресс-конференции 19 декабря. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин напомнил, что в свое время основатель СССР Владимир Ленин передал советской Украине "исконно русские территории", которые никогда не имели к ней никакого отношения.

Василия Боднара преподнесенный российским лидером исторический экскурс категорически не устроил. "Давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - заявил замглавы МИД Украины.

Ранее на слова Путина так же остро отреагировали в партии бывшего президента Петра Порошенко. "Европейская солидарность" усмотрела в заявлении президента России "неприкрытую угрозу", напоминает "Страна.ua".

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