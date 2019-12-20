В Киеве поспорили с Путиным о русских землях

Украинский МИД готовит срочное заявление

Россия вновь пытается посягнуть на территориальную целостность Украины. Никакие "выдумки" Владимира Путина для Незалежной не работают, заявил замглавы украинского МИДа Василий Бондар.

До нервного срыва украинского дипломата довели слова российского президента, прозвучавшие на пресс-конференции 19 декабря. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин напомнил, что в свое время основатель СССР Владимир Ленин передал советской Украине "исконно русские территории", которые никогда не имели к ней никакого отношения.

Василия Боднара преподнесенный российским лидером исторический экскурс категорически не устроил. "Давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - заявил замглавы МИД Украины.

Ранее на слова Путина так же остро отреагировали в партии бывшего президента Петра Порошенко. "Европейская солидарность" усмотрела в заявлении президента России "неприкрытую угрозу", напоминает "Страна.ua".

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