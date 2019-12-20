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Пытавшийся подорвать "Сапсан" получил 22 года колонии

15:43
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Приговор вынесен Эмому Бурхонову

Вынесен приговор о подготовке подрыва скоростного поезда "Сапсан" в 2017 году. Второй западный окружной военный суд приговор к 22 годам колонии строгого режима Эмома Бурхонова, который обвиняется в преступлении.
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Мужчина признан виновным в незаконном ношении оружия в организованной группе, организации террористического сообщества и участии в нем, а также покушении на совершение взрыва в составе организованной группы, отмечает "Интерфакс".

В июне по этому же уголовному делу были осуждены другие фигуранты. Семь уроженцев Таджикистана тогда получили разные сроки - от 15 до 21 года колонии.

В начале августа зацепер устроил пожар на крыше "Сапсана" и погиб:

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