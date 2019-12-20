В тюрбане и золоте: сменившую имидж Успенскую сравнили с Шахерезадой

Годы не властны над ней

65-летняя певица Любовь Успенская умеет удивить. На этот раз она примерила блестящий наряд, который вызвал у поклонников огромное количество ассоциаций.

Во время съемок Успенская надела обтягивающее платье, подчеркивающее ее стройную фигуру. Чешуйки наряда переливались на свету, словно амальгама. На шее и ушах у нее висели массивные золотые украшения. На голове артистки возвышался тюрбан.

"Вчера была на съемках в новом образе. Как вам? Для того чтобы правильно завязать тюрбан, специально приезжал отдельный стилист", - подписала фото Любовь Успенская.

Поклонники и коллеги Успенской пришли в восторг от ее наряда. Новый образ королевы шансона одобрили Валерия, Алсу и Игорь Крутой. Многим фанатам показалось, что на этом снимке Любовь похожа на Брижит Бордо, на Шахерезаду, на Верку Сердючку, на певиц Наргиз и Азизу… При этом подписчики удивились, насколько моложаво выглядит звезда в свои годы.

- Очень красиво! Пример для подражания.

- Шикарный образ.

- Обворожительна.

- Любонька, никак молодильных яблочек покушала!

- Богиня.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская раскритиковала музыканта Юрию Лозу, который фактически обвинил артистку в поддержке украинской армии. Во время заочного спора звезда перешла на личности.

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