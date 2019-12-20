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"Трагедия в мирное время": в СК прокомментировали стрельбу у здания ФСБ

15:59
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Бастрыкин выразил соболезнование семье погибшего офицера

Следственный комитет России тщательно изучит причины и обстоятельства инцидента у задания ФСБ в Москве. Глава СК Александр Бастрыкин пообещал приложить максимум усилий и выразил соболезнования семье погибшего сотрудника федеральной службы.
Собянин соболезнует родным погибшего на Лубянке сотрудника ФСБ

"Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего… Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего", — написал глава СК в соцсети.

Александр Бастрыкин прокомментировал происшествие на Большой Лубянке вечером 19 декабря. Житель Подмосковья открыл стрельбу у здания ФСБ, пострадали пять человек, один сотрудник ведомства погиб. Нападавший был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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