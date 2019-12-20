Гремят взрывы: столкновения в центре Киева (видео)

Молодежь вступила в схватку с полицией на Крещатике

Взрыв прогремел в центре Киева, на Крещатике. Там возникла потасовка группы молодых людей с полицией.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как группа агрессивно настроенной молодежи подошла к несущим службу сотрудникам полиции. Возникшая перебранка переросла в конфликт.

В ответ на требования полицейских разойтись молодые люди применили, судя по всему, перцовый баллончик и устроили потасовку.

Полицейские в долгу не остались. Они использовали слезоточивый газ, один из стражей порядка произвел предупреждающий выстрел в воздух. Затем раздался взрыв, после которого нападавшие разбежались. Преположительно, взорвалась светошумовая граната, пишет издание "Страна.ua".

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