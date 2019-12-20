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В нижегородском лесу нашли отрезанные ноги

16:29
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Судмедэксперты проводят проверку

В Нижегородской области в лесу в полимерных пакетах нашли человеческие останки. Две ноги обнаружила в четверг, 19 декабря, жительница Балахны и сразу сообщила в полицию.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас проводятся все необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая. Выясняется личность погибшего, передает РИА Новости.

11 декабря на автобусной остановке недалеко от Лосино-Петровского в Подмосковье было обнаружено тело мужчины без головы.

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В нижегородском лесу нашли отрезанные ноги
В нижегородском лесу нашли отрезанные ноги
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