Медведев: льготная ипотека для военных должна работать как часы

Дмитрий Медведев провел встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым

"Промсвязьбанк" намерен увеличить объём кредитования оборонно-промышленного сектора. Об этом в пятницу глава финансовой организации Пётр Фрадков доложил председателю правительства Дмитрию Медведеву, передает "ТВ Центр".

В 2019-м году "Промсвязьбанк" вышел на полноценную работу после процедуры санации и уже сопровождает свыше 50 процентов всех контрактов по гособоронзаказу. Объём финансирования отрасли составил 450 миллиардов рублей. За прошедший год банк увеличил свои активы вдвое. Пётр Фрадков поблагодарил премьер-министра за внесение в Думу правительственного законопроекта по закреплению статуса "Промсвязьбанка" как опорного для ОПК. Глава организации отметил, что работе с гражданским сектором также уделяется много внимания.

Фрадков: По некоторым продуктам – таким, например, как факторинг для малого бизнеса, – мы являемся одними из лидеров. И не забываем, конечно, о работе с физическими лицами, для нас это тоже принципиально важно. При этом делая фокус на таких важных государственных программах, как, например, рефинансирование военной ипотеки. И мы, без ложной скромности могу сказать, занимаем сейчас первое место по этому направлению.

Медведев: Это тоже очень важно, поскольку это основной инструмент, при помощи которого решается жилищная проблема для военнослужащих. Надо, чтобы этот инструмент работал как часы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"