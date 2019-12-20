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Медведев: льготная ипотека для военных должна работать как часы

18:08
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Дмитрий Медведев провел встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым

"Промсвязьбанк" намерен увеличить объём кредитования оборонно-промышленного сектора. Об этом в пятницу глава финансовой организации Пётр Фрадков доложил председателю правительства Дмитрию Медведеву, передает "ТВ Центр".
В России ужесточат процедуру выдачи ипотеки

В 2019-м году "Промсвязьбанк" вышел на полноценную работу после процедуры санации и уже сопровождает свыше 50 процентов всех контрактов по гособоронзаказу. Объём финансирования отрасли составил 450 миллиардов рублей. За прошедший год банк увеличил свои активы вдвое. Пётр Фрадков поблагодарил премьер-министра за внесение в Думу правительственного законопроекта по закреплению статуса "Промсвязьбанка" как опорного для ОПК. Глава организации отметил, что работе с гражданским сектором также уделяется много внимания.

Фрадков: По некоторым продуктам – таким, например, как факторинг для малого бизнеса, – мы являемся одними из лидеров. И не забываем, конечно, о работе с физическими лицами, для нас это тоже принципиально важно. При этом делая фокус на таких важных государственных программах, как, например, рефинансирование военной ипотеки. И мы, без ложной скромности могу сказать, занимаем сейчас первое место по этому направлению.

Медведев: Это тоже очень важно, поскольку это основной инструмент, при помощи которого решается жилищная проблема для военнослужащих. Надо, чтобы этот инструмент работал как часы.

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