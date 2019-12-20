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Над космическим кораблем Starliner нависла опасность

18:17
  • пятница
  • 20 декабря 2019

У аппарата возникли проблемы при выходе на орбиту

Нештатная ситуация возникла на борту американского космического корабля Starliner ("Старлайнер"), который в пятницу был отправлен в первый полёт. Аппарат вышел на орбиту, но у него не сработали двигатели, которые должны обеспечить сближение с Международной космической станцией, передает "ТВ Центр".
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В пятницу Starliner был успешно запущен с космодрома на мысе Канаверал. Это пилотируемый аппарат компании Boeing, способный вместить до семи человек. Тестовый полёт проходит без экипажа. На борту находится оснащённый датчиками манекен в виде женщины по имени Роузи.

В субботу по плану Starliner должен пристыковаться к МКС, а через неделю - вернуться на Землю, совершив мягкую посадку на полигоне в штате Нью-Мексико, передает "Газета.Ru". По итогам полёта НАСА примет решение о возможности отправки на этом корабле астронавтов. Сейчас аппарат находится на стабильной орбите. Служба управления полётом контролирует ситуацию, и работает над решением проблемы.

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