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Многофункциональный культурный центр построят на территории "Мосфильма"

18:15
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Он появится к 2022 году

Киноконцерн "Мосфильм" построит в столице многофункциональный культурный центр, включающий киноконцертный комплекс с четырьмя залами и съемочный павильон, оборудованный самой современной техникой. Срок сдачи - 2022-й год. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Новый комплекс будет открыт для всех москвичей и гостей города и станет еще одной культурно-досуговой зоной Москвы. На крупнейшей российской киностудии появится и современный Дом костюма и реквизита. По словам Шахназарова, он заменит морально устаревшее здание, возведенное в 70-е годы по типовому проекту овощехранилища.

Первоначальный объем капиталовложений в новое строительство предполагался на уровне четырех миллиардов рублей. Но с учетом качества производства, которого мосфильмовцы намерены достичь, стоимость проекта пришлось увеличить до пяти миллиардов. На помощь пришли государство и частный бизнес.

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