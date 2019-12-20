Из мальчика в девочку: почему на Западе дети меняют пол

Как выходит, что родители соглашаются на такое?

Одно из самых обсуждаемых событий недели произошло в Казани, там впервые в истории России зарегистрировали свой брак пара трансгендеров. Эрика и Виктор познакомились всего четыре месяца назад. Уже тогда оба были в процессе изменения своей внешности и пола. И вот после непродолжительного конфетно-букетного периода пара решилась на брак.

"Каждый может делать то, что захочет. Если ты хочешь носить платье – это нормально. Просто нужно верить!": ничего необычного, просто дрэг-королева Изабелла Экстон рассказывает детям, как здорово заниматься ее любимым делом. И рекомендует им обязательно попробовать. Если бы речь в программе шла только о переодеваниях мужчины в женщину – еще полбеды. В конце концов, сценические образы Кончиты Вурст и Верки Сердючки в 2019-ом мало кого удивляют. Но Изабелла считает важным рассказать семилетним детям и другие подробности своей личной жизни, передает "ТВ Центр".

Подробнее о том, что и как еще должны делать геи, королева Изабелла не рассказала, но вряд ли по этическим соображениям. Просто шестиминутный хронометраж программы этого не позволял. Зато открытые уроки в американских школах, куда приходят трансвеститы и трансгендеры, помогают детям лучше понять этих людей. По крайней мере, такую благую цель озвучивают организаторы этих уроков. Квиры, как вежливо в широком смысле называют на Западе всех людей с особенными сексуальными предпочтениями и половой принадлежностью, читают детям сказки, отвечают на их вопросы, а иногда делают им прически и макияж.

"Этот лоббизм стал давным давно частью идеологии, которая называется либеральные демократические европейские ценности. Сначала это были пробные шары, с середины 90-х годов. А с начала нулевых это стало массированной информационной и психологической кампанией. Когда, по сути, все перевернули с ног на голову. Вот это теперь стало естественным, нормальным. А люди, которые это не признают – они постепенно начинают переходить на положение изгоев", - говорит политолог Армен Гаспарян.

Джеффри Янгер из Техаса как раз и стал таким изгоем. Отец семилетнего мальчика подал в суд на свою бывшую супругу Анну Георгулас, за то, что она собирается сменить ребенку пол и уже готовит его к гормональной терапии. Якобы, потому что этого хочет сам мальчик. Джеффри же считает, что в семь лет ребенок не может принимать такое решение, поэтому операцию следует отложить. Вот только суд решил иначе: в единоличной опеке над ребенком Янгеру отказали. По сути, это значит, что мальчику в итоге сменят пол – ведь почти все время он живет с матерью. Одним из главных доводов адвокатов Георгулас стал диагноз врачей частной клиники, которые обнаружили у ребенка признаки половой дисфории – проще говоря, когда внешний облик не соответствует гендеру. Впрочем, по мнению некоторых врачей, с этим диагнозом, особенно в детском возрасте, не все так очевидно.

Плохая новость для Джеффри Янгера еще и в том, что суд запретил ему общаться с прессой. И это полностью соответствует рекомендациям для лоббистов, которые продвигают интересы секс-меньшинств. Несколько крупных юридических фирм, в том числе "Томсон Рейтерс", подготовили доклад, который должен помочь квир-активистам на законодательном уровне отменить согласие родителей насчет изменения пола собственных детей. Упоминаний в СМИ о документе почти не было. На него, по сути, случайно обратило внимание британское издание The Spectator. При этом изучение вопроса, как сделать из детей трансгендеров, происходило на транснациональном и высокопрофессиональном уровне. Юристы работали сразу в 8 государствах. Когда про инициативу узнали, она повергла в шок многих даже на толерантном западе. При этом юристы в докладе советуют не только избегать внимания прессы, но и привязать нововведения к более популярным реформам, просто чтобы отвлечь внимание людей.

Что происходит, когда дети сами принимают такие решения, на личном и уже понятно, что горьком опыте испытал школьник из Австралии по имени Патрик. Он с детства мечтал стать девочкой. Даже носил дома одежду мамы. Ребенка отвели к врачам и те быстро поставили диагноз: половая дисфория. В 13 лет подросток ультимативно заявил: если не начнет принимать эстроген, то сбежит из дома или покончит с собой. Мать пошла на поводу, но по закону в Австралии менять пол пока еще можно только с 16. Поэтому она выписывала лекарства якобы для себя и давала их Патрику. Через год подросток передумал. И стал опять ощущать себя мальчиком. Вот только было поздно – лекарства сделали свое дело. Мужскую фигуру Патрику уже не вернуть, можно лишь при помощи пластики избавиться от женской груди.

И пример Патрика далеко не единственный. По статистике, процент трансгендеров, желающих вернуть первоначальный пол, растет год от года. Как и показатели суицидов среди них. И если 13-летний Патрик пока расценивает свои превращения скорее как приключение, пусть и опасное для здоровья, то у взрослых на этот счет другое мнение.

"Как я превратился в такое? Как я живу с этими имплантами в груди, со всем этим! Почему я постоянно нахожусь в смятении? Я ведь просто хотел, чтобы меня кто-то любил. Если бы я смог вернуться в то время, я бы многие вещи сделал по-другому. И я бы смог объяснить многим детям важные вещи. Сейчас так много доктрин, которые говорят: делай то, что хочешь, делай то, что тебе приятно. И это очень плохо. Особенно для детей", - рассказал Джеффри.

Впрочем, мировое транс-лобби так не считает. И, судя по всему, его методы приносят плоды. Количество трансгендеров растет примерно на 20 процентов в год, в том числе за счет несовершеннолетних, у которых доктора находят ту самую половую дисфорию. Свою лепту в популяризацию транс-движения вносят и звезды, которые решились на перевоплощение. Организации по защите прав квиров регулярно проводят для медиков конференции и делают пожертвования, объясняя свои сомнительные усилия беспокойством о судьбах детей. И не упоминают, что сами же получают приличную долю финансирования от клиник, которые проводят операции по смене пола. При этом на тех, кто разочаровался в своем решении, хирурги, по сути, зарабатывают дважды. Схема по привлечению новых клиентов пока работает безотказно.

Денис Большаков, Екатерина Симанович, Павел Ермоленко, "В центре событий", "ТВ Центр".

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