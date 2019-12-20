Нефть, газ и налоги: что мешает России и Белоруссии договориться

Лукашенко уверяет, что Москва и Минск достигли "колоссального прогресса"

Переговоры Президентов России и Белоруссии прошли в Санкт-Петербурге. Две недели назад Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи, и тогда договорились продолжить контакты для скорейшего решения всех вопросов двусторонней интеграции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В этом месяце исполнилось 20 лет со дня заключения Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Подготовленный план углубления интеграции включает 31 отраслевую дорожную карту. По трём из них - в нефтяной, газовой и налоговой сферах - разногласия пока не улажены, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Отметив, что лидерам и правительствам двух стран ещё есть над чем работать, Владимир Путин подчеркнул, что результаты проделанной работы всё же значительны. Россия и Белоруссия успешно взаимодействуют в дипломатической и оборонной сферах, развивают сотрудничество между регионами, укрепляют экономические связи. Насколько это важно для граждан, можно судить, например, по тому факту, что на российских предприятиях, выполняющих заказы для Белоруссии, работают 10 миллионов человек.

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