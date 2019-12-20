ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нефть, газ и налоги: что мешает России и Белоруссии договориться

16:44
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Лукашенко уверяет, что Москва и Минск достигли "колоссального прогресса"

Переговоры Президентов России и Белоруссии прошли в Санкт-Петербурге. Две недели назад Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи, и тогда договорились продолжить контакты для скорейшего решения всех вопросов двусторонней интеграции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В этом месяце исполнилось 20 лет со дня заключения Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Подготовленный план углубления интеграции включает 31 отраслевую дорожную карту. По трём из них - в нефтяной, газовой и налоговой сферах - разногласия пока не улажены, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Отметив, что лидерам и правительствам двух стран ещё есть над чем работать, Владимир Путин подчеркнул, что результаты проделанной работы всё же значительны. Россия и Белоруссия успешно взаимодействуют в дипломатической и оборонной сферах, развивают сотрудничество между регионами, укрепляют экономические связи. Насколько это важно для граждан, можно судить, например, по тому факту, что на российских предприятиях, выполняющих заказы для Белоруссии, работают 10 миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.