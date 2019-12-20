"Жалкое блеянье": в бундестаге оценили ответ Меркель Трампу

Депутаты уверены, что Берлин должен вводить контрсанкции

Ответ Ангелы Меркель Дональду Трампу по поводу санкций в отношении "Северного потока - 2", которое назвали "объявлением войны", сильно переоценили. Действенным средством против давления Вашингтона могли бы стать контрсанкции, введенные Берлином против США, уверены в бундестаге.

"Какое же это громкое заявление? Я бы назвал это скорее виноватым блеянием или тявканьем собачонки, которая пытается что-то сказать. На самом деле, надо срочно принимать меры, чтобы защитить наших предпринимателей, которые участвуют в "Северном потоке – 2". А об этом ни слова", — заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По словам немецкого парламентария, канцлер просто сделала то, чего не могла не сделать. От российского газопровода напрямую зависит энергетическая безопасность Германии – так что молчать дальше было нельзя, народ бы не понял.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций США в отношении газопровода 18 декабря в бундестаге. Глава правительства заявила, что готова к "решительным переговорам" с Вашингтоном по этому вопросу – после того, как США включили пункт о санкциях против иностранных компаний, участвующих в "Северном потоке - 2" в свой оборонный бюджет на 2020 год.

Однако депутаты отмечают, что одних заявлений явно недостаточно. Меркель известна своими "полупосылами": канцлер предпочитает отсидеться в надежде, что все решится само собой. Гердт надеется, что с уходом Меркель такой подход будет пересмотрен. Дальше так Германия не выдержит, локомотив перегрелся, приводит слова депутата телеканал "360".

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