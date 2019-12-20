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Путина удивила забота Европарламента об исторической памяти

17:44
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Россия всегда выступала за объективность в освещении событий прошлого

Владимир Путин удивлен и даже слегка задет принятой Европарламентом резолюцией о сохранении исторической памяти. Президент России подчеркнул, что именно Москва всегда стремилась обеспечить объективность в освещении событий прошлого.
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"Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года - "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", так написано. Мы тоже всегда с вами вместе стремились обеспечить это качество истории, ее правдивость, открытость и объективность", - заявил Путин на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Российский лидер заметил, что это касается, в первую очередь, всех присутствующих - тех, кто, в известной степени, является наследником бывшего Советского Союза.

В соответствии с резолюцией Европарламента, так называемый "пакт Молотова-Риббентропа" "поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны", рассказал президент. По словам путина, европейские депутаты требуют, чтобы Россия "прекратила усилия, направленные на искажение исторических фактов".

Европарламентарии считают, что Москва пропагандирует тезис о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. Однако, заметил Путин, российская сторона никогда ничего подобного не утверждала. В то же время, убежденность членов ЕП развеется, когда они ознакомятся с документами, которые российский президент поручил поднять из архивов.

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