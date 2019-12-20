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В НАСА объяснили причины инцидента с кораблем Starliner

18:10
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Специалисты пытаются поднять орбиту аппарата

Сбой в системе подсчета полетного времени – так объяснил директор НАСА Джеймс Брайденстайн инцидент с американским космическим кораблем Starliner. Как написал Брайденстайн в Twitter, по этой причине аппарат выработал больше топлива, чем планировалось.
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Первый запуск космического корабля Starliner к МКС в беспилотном режиме состоялся 20 декабря. Аппарат вывела на орбиту ракета-носитель Atlas V, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Космический корабль должен был состыковаться с МКС через сутки. Однако разработчик аппарата, компания Boeing, сообщила о нештатном выведении корабля на орбиту. Как выяснилось, не включился двигатель, задачей которого было направить аппарат к МКС. Тем не менее, по словам главы НАСА, Starliner находится на стабильной орбите. Маневровые двигатели включены, специалисты пытаются поднять орбиту корабля, передает ТАСС.

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